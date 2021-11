Novembertől elérhetővé vált Magyarországon a robotdiszpécser szolgáltatás, melyet a Főtaxi vezetett be elsőként. A fejlesztésnek köszönhetően az utasok taxirendelésüket az automatizált rendszer segítségével is leadhatják, így elkerülhető a különösen a csúcsidőszakokra jellemző várakozás. A robotdiszpécser ezért külön telefonszámot is kapott: a szolgáltató csupa 2-esből álló hívószáma mellett az új szolgáltatás a +36 1 422 2253-as közvetlen telefonszámon is elérhető.

A rendelésfelvételt segíti, hogy a gépi ügyintéző visszaolvassa a megrendelést, illetve azonnal tájékoztat a megrendelt autó érkezési idejéről is. A Főtaxi taxirendelő applikációjához hasonlóan hamarosan a robotdiszpécseren keresztül is jelezhetőek a speciális igények, például ha kombi, egyterű vagy állatszállításra is alkalmas gépjárműre lenne szükség.

A bevezetést egy kutatás és a rendszer tesztelése előzte meg, melyben a taxival utazók is részt vettek. Ezek során kifejezetten jól vizsgázott az új szolgáltatás: a tesztelők gyorsnak, hatékonynak és gördülékenynek írták le a robotdiszpécser használatát. A megkérdezettek kétharmada szerint a robotdiszpécser gyorsan, érthetően kommunikált, az emberi hangot kiválóan megértette, sőt, többek számára még a gép hangja is tetszetősen csengett.