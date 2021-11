A DART (Double Asteroid Redirection Test) nevű űrszondát közép-európai idő szerint szerdán reggel indították útjára a kaliforniai Vanderberg űrbázisról a SpaceX Falcon-9 rakétájával.

A kisautó-méretű szonda 10 hónap múlva, 11 millió kilométer megtétele után – várhatóan 2022 szeptember végén – szándékosan össze fog ütközni a Dimorphos nevű aszteroidával, a földközeli Didymos aszteroida körül keringő, 160 méter átmérőjű holddal, hogy a szakértők az űrben tesztelhessék a világ első bolygóvédelmi rendszerét, amely aszteroidabecsapódásoktól hivatott oltalmazni a Földet.

A kettős aszteroidarendszert két évtizede fedezték fel, ekkor kapta a Didymos nevet a nagyobbik, 800 méter átmérőjű aszteroida, a név görögül ikret jelent. Körülötte egy kisebb, futballpályányi hold kering, amely kezdetben a Didymos b nevet kapta.

