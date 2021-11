Az orvostudomány fejlődését aligha kérdőjelezi meg a modern, gondolkodó ember. Manapság alig van olyan kórkép, amire ne lenne valamilyen kezelés, gyógyszer vagy készítmény, melynek segítségével meg lehet oldani vagy legalább enyhíteni a felmerülő egészségügyi gondokat.

Néha a legegyszerűbb, akár már évezredek óta működő megoldások azok, amelyek a legjobban beválnak. Így van ez a prosztatamegnagyobbodásnál is. A húgycsövet körbeölelő gesztenye méretű szerv gyulladása egy olyan betegség, amelyen a férfiak jelentős része előbb vagy utóbb átesik. Egy korábbi felmérés szerint száz férfiból nyolc urológiai panasszal fordul orvoshoz, ebből kettőnek pedig prosztatagyulladása van.

A prosztatagyulladás különféle problémákat okozhat attól függően, hogy heveny vagy krónikus esetről beszélünk. Míg a heveny, bakteriális eredetű gyulladás fő tünete a heves fájdalom és a láz, addig a krónikus prosztatagyulladásnál már több panasz jelentkezhet, például tompa, de kellemetlen fájdalom az alhas- és gáttájékon, továbbá akár potenciazavarok is.

Utóbbi az, amire a férfiak többsége felkapja a fejét: sokan szégyenként élik meg, ha ez velük történik meg, és gyakran nem is mernek beszélni a problémáról még szakemberrel sem. Sokan az internethez fordulnak segítségért, ahol jó és rossz tippekre egyaránt ráakadhat az ember. Egy jó tanácsba azonban rendre belefuthatunk, ami – visszautalva korábbi állításunkra – tényleg mindennél egyszerűbb: szexeljünk rendszeresen!

Ahogy korábban egy neves urológus fogalmazott, minden szervünk akkor működik jól, ha azokat rendszeresen használjuk. Ez alól nem kivétel a prosztata sem, melynek feladata, hogy – más nemi mirigyekkel együtt – a hímivarsejtek életképességét és mozgását segítő váladékot termeljen. Ez az összetett váladék és a hímivarsejtek (spermiumok) keveréke alkotja az ondót, azaz a spermát. A termelés szinte folyamatos: hasonlóan a nyálmirigyhez, odalent is zajlik a munka már a legkisebb „gerjesztő” inger hatására is. A termelt váladéktól azonban csak orgazmus, ejakuláció során szabadulhat meg a férfi.

Önmagában nincs is baj azzal, ha jelen van odabent némi feleslegesnek mondható váladék, csakhogy a sokáig pangó folyadék ideális táptalaj lehet a baktériumok számára, ami prosztatagyulladáshoz is vezethet. Marad tehát az ürítés mint megoldás, jó esetben partnerünk társaságában, egymásnak élvezetet okozva ezzel. Partner hiányában pedig marad az öngondoskodás: ha más nincs, kénytelenek vagyunk magunkon segíteni, már csak az egészségünk érdekében is.

A prosztata karbantartásának bármilyen formáját is választjuk, nem szabad abban a hitben ringatni magunkat, hogy teljes biztonságban vagyunk. A prosztata gyulladásának számos oka lehet a stressztől kezdve a megerőltetésen és mozgásszegény életmódon át a helytelen táplálkozásig, azaz hiba lenne csak és kizárólag a szexre koncentrálni, ha valakit netán prosztatagondok gyötörnek.

Ha már kicsit is gyanús, hogy probléma lehet odalent, fontos, hogy félretegyük a szégyenérzetet és minden esetben keressünk fel egy urológus szakorvost. Ahogy a statisztikai adatok mutatják, senki nincs egyedül az ilyen jellegű problémájával.

