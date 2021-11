A különféle ételek kapcsán gyakran felmerül, hogy hogyan is kellene őket tárolni. Ott van például a csokoládé. Sokan a hűtőbe teszik az édességet, mondván, hogy úgy biztos nem olvad el, ám ezzel kicsapódik rajta a cukor, mely elrontja a csoki külsejét – ettől lesz szürke – és az ízét is befolyásolja. Épp ezért mondják, hogy jobb, ha egy hűvös, száraz helyen tárolják a finomságot, ahol nem éri napfény.

Tudományos módszerekkel most a borsról derítették ki, hogy hogyan is kell tárolni. A legjobb az, ha a fiókban, a napfénytől ezt is elzárva tartjuk. Ez fontos a fűszernél, ugyanis napfény hatására lebomlik a magokban található, az erősségért felelő piperin, így a bors amellett, hogy nem lesz erős, még rossz ízű is lesz a lebomló kémiai anyagoknak köszönhetően.

Nem is csoda, hogy a legmenőbb éttermek és konyhák zárt, nem átlátszó falú őrlőkben tárolják a borsot – olyanban, mint amit a Peugeot is készített: