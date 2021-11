A Cumbre Vieja vulkán szeptember 19-i kitörése óta folyamatosan ontja magából a vulkanikus gázokat, hamut, valamint több lávafolyás is kialakult. A lávával borított terület nagysága már meghaladja az 1000 hektárt, a tengert elérő lávafolyások pedig már 40 hektárral növelték meg a sziget területét. A szigeten élők számára a nagy mennyiségű hamu is komoly gondot okoz, ami vastagon borítja be a sziget egyes részeit. A vulkánkitörés miatt eddig 7000 embert kellett evakuálni, a lávafolyások pedig több mint 2000 épületet pusztítottak el.

A vastag hamutakarót olykor megkavarja az óceán felől érkező szél is. Egy ilyen alkalommal, november 15-én alakult ki ez a hamuördög is a vulkán lejtőjén.

A vulkanikus gázokból és hamuból álló tornádószerű képződmény a lávafolyások forró felszíne fölött alakul ki, a hirtelen lecsökkenő légnyomás következtében. Ehhez hasonló porördögöket Magyarországon is láthatunk nyáron: tölcsérátmérőjük általában 0,5-10 méter között mozog, magassága pedig akár 1 km is lehet. Szélsőséges esetben a forgás sebessége akár a 200 km/órát is elérheti, míg a porördögök haladási sebessége megközelítheti a 100 km/órát, de állhatnak szinte egy helyben is. Gyakran meglehetősen rövid életűek és gyengék, élettartamuk néhány másodperctől néhány tíz percig terjed.