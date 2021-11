Az elmúlt időszakban érezhetően elfogyott a kreativitás a világ legőrültebb telefontuningoló manufaktúrájánál. Az orosz Caviar, melyet arról ismerhetünk, hogy mindig valami extrémen átalakított iPhone-nal rukkol elő, utoljára három hónapja gurított egy nagyobbat az illatosított készülékeivel.

Eltűnni azonban nem tűntek el, és most újra itt vannak, hogy megdöbbentsék vagy éppen megbotránkoztassák a világot lehetetlenül drága mobilokkal. Új agyszüleményük a Tyranophone, mely állításuk szerint a “legrémisztőbb” prémium iPhone 13-as, mely a valaha élt egyik legfélelmetesebb ragadozó, a Tyrannosaurus rex előtt tiszteleg.

Nem is akárhogyan: a 80 millió évvel ezelőtt élt állat fogának egy darabját be is építették a telefonba, melynek hátlapján nem szerepelhet természetesen más, mint az őshüllő képe, mely PVD bevonatú titánból készült. A dinoszaurusz szeme borostyánból van, de találni még itt természetesen némi 24 karátos aranyat is.

A T. rex-mobilból mindössze 7 darab készül, mindegyik alapja egy 1 TB tárhellyel rendelkező iPhone 13 Pro vagy egy iPhone 13 Pro Max. Ezt már a megrendelő, illetve pénztárcája dönti el: előbbi “csak” 8610, utóbbi 9150 dollár (2,77, illetve 2,94 millió forint).