Antoni Villoni neve aligha ismerős bárkinek is, aki nem követi közelről az extrém sportok világát. A francia férfi, amikor éppen nem bázisugrik, legtöbbször egy mountain bike nyergében múlatja az időt, ám kellemes túrázgatás helyett a downhilltől kezdve mindenféle lehetetlennek és életveszélyesnek tűnő helyzetben szokott tekerni.

Nemrég ő is részt vett a Megavalanche nevű eseményen, melyről mi is beszámoltunk: ez a világ egyik legőrültebb kerékpárversenye, ahol a jeges gleccseren tekernek le a versenyzők. Villoni korábbi beszámolói szerint egy alkalommal elérte a 135 km/órás sebességet is.

Az alábbi videó azonban nem a Megavalanche-on készült, hanem Franciaország déli részén. Provence egyik eldugott kis szegletében találhatóak ezek a fekete, eléggé kopár hegygerincek, melyeket a Villonihoz hasonló kaliberű figurák nagyon kedvelnek. Sokszor épphogy egy keréknyi hely van a meredek oldalú emelkedők tetején, ahol elfér még a bringa kereke. Itt nem fér bele egyetlen hiba sem, különben akkorát zakózik az ember, hogy hiába minden védőfelszerelés, a súlyos sérülések szinte elkerülhetetlenek, rosszabb esetben akár tragédia is történhet.

A francia bringás azonban – ahogy az alábbi videóban látható – nem hibázott, ennek is köszönhetjük ezeket a lélegzetelállító felvételeket.