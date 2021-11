1976-ban kezdődött el a Rocky-franchise, mely még mindig nem ért véget, és ha Sylvester Stallonén múlik, akkor egyhamar nem is fog. Az elmúlt 45 évben a nézők kaptak öt számozott Rocky-filmet, egy Rocky Balboa című hatodik részt, valamint két számozott Creed-mozit is, mely a tervek szerint trilógiává bővül 2022 novemberében. Nemrég ráadásul a Rocky negyedik részének rendezői változatát egyetlen napig vetítette egy amerikai mozihálózat.

Hála a gyors orvosi segítségnek, végül nem ez lett az utolsó bokszolós filmje Stallonénak. A 75 éves színész ugyanis bevallotta, a forgatásokon olyan ütést kapott az Ivan Dragót alakító Dolph Lundgrentől, hogy az majdnem az életébe került. “Akkor még nem éreztem, de később, éjszaka a szívem elkezdett felpörögni. A vérnyomásom felment 260-ra, és már az angyalokhoz beszéltem, a következő dolog pedig az volt, hogy a sürgősségire tartok, alacsony magasságon repülve.”

Stallonét ugyanis Kanadából, a forgatási helyszínről repülővel vitték egy kaliforniai klinikára, ahol négy napot töltött az intenzív osztályon. Hozzátette, hogy a Lundgren által leadott majdnem halálos ütés volt az, ami végül be is került az eredeti, majd az újravágott filmbe is.