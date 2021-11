30 éves koromban volt először prosztatagyulladásom

– A főiskolán menőnek számítottam, szerettek a lányok, a sármos külsőmmel és a sportos testalkatommal hamar levettem őket a lábukról, a sok bulizás mellett pedig jól is tanultam. Mindig is vezető szerettem volna lenni, és úgy gondoltam, hogy a sok munka és az azzal járó stresszes életmód biztosan nem árthat meg nekem – emlékszik vissza a 34 éves Máté, aki fiatal kora ellenére már felsővezetőként dolgozik egy nagy cégnél. – Az első prosztatagyulladásom 30 éves koromban lett, akkor folytonos húzó fájdalmat éreztem az alhasamban és a fájdalom a nemi szervembe is kisugárzott, ezért elmentem orvoshoz. Az urológus által felírt gyógyszeres kezelés segített, és idővel teljesen rendbejöttem. Folytattam tovább a túlhajszolt életmódomat, de tünetmentes maradtam egészen 33 éves koromig. Ám akkor, egy nagyobb bulizás után újra érezni kezdtem azt a semmihez sem hasonlítható húzó fájdalmat az alhasamban, és a fájdalom ezúttal is kisugárzott a nemi szervembe…

A prosztatagyulladás kellemetlen betegség

Újra elmentem az orvoshoz, aki elmagyarázta, hogy valószínűleg hajlamom van a prosztatagyulladásra, ezért oda kell figyelnem magamra és életmódot kell váltanom. Az orvos elmondta, hogy a krónikus prosztatagyulladás tünetei nagyon kellemetlenek, a beteg állandó fájdalmat érezhet a kismedencében, a fájdalom pedig a gáttájékra és a nemi szervekbe is kisugározhat, sőt idővel merevedési gondokat okozhat. A betegség nehezített vizeléssel járhat, ami fájhat, csíphet, illetve a vizelet gyenge sugárban jöhet, a kellemetlen tünetek lelki gondokat is okozhatnak. A kezelése időigényes, hosszabb időbe telik, mire a betegek megtalálják a személyre szabott, optimális kezelési módot. Sokat segíthet a helyes életmód kialakítása: az erős stresszel járó élethelyzetek kerülése, az egészséges és rendszeres táplálkozás, a rendszeres, de nem túl megerőltető testmozgás és az elegendő mennyiségű alvás.

Segíthet a gyógynövényeket tartalmazó Proxelan

A neten én is utánanéztem ennek a betegségnek, az egyik fórumon így találtam rá a Proxelanra, amit sok betegtársam ajánlott. A gyógynövényeket és hialuronsavat tartalmazó kúp folyamatos használat mellett enyhítette a kínokat. A Proxelan kúp közvetlenül a panaszok forrásánál fejti ki a hatását, ezáltal mérsékli a fájdalomérzetet és a vizeléssel kapcsolatos panaszokat. Hatásosságát klinikai vizsgálat is igazolja. A kívánt hatás érdekében hosszabb időn át érdemes használni. Nem kell orvossal felíratni, mivel recept nélkül kapható a patikában, már 30 darabos kiszerelésben is. A szexuális teljesítményt nem befolyásolja negatívan.