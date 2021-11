Rekordáron, 35,9 millió dollárért (11,4 milliárd forint) kelt el egy nácik által elkobzott festmény, Vincent van Gogh Szalmaboglyák című akvarellje – írja a Christie’s közlése alapján az MTI. Soha nem adtak még ennyi pénzt a holland posztimpresszionista egyetlen vízfestményéért sem. A képért előzetesen 20 millió dollárt vártak a csütörtöki New York-i árverés szervezői.

A Meules de blé című, 1888-ban készült képet Edwin L. Cox, a tavaly 99 évesen elhunyt texasi olajmágnás gyűjteményének más darabjaival együtt bocsátotta áruba a Christie’s. A vitatott tulajdonú festmény eladását az tette lehetővé, hogy a néhai olajmágnás és az egykori műgyűjtők örököseinek sikerült megegyezniük.

#AuctionUpdate: 'Meules de blé' by Vincent van Gogh (1853-1890) achieved $35,855,000 at auction, a #WorldAuctionRecord for Van Gogh in the medium, and more than double the previous record. Our exhibition marked the first time this work has been publicly exhibited since 1905. pic.twitter.com/6klcy0FbCq