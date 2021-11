Nem kell senkinek sem megmagyarázni, mi is történt 1956. október 23-án és az azt követő napokban. Némileg meglepő módon elég sok fénykép- és videofelvétel megmaradt a korszakból, melyekkel dokumentálták az eseményeket.

A hírek akkoriban is terjedtek, noha nem olyan gyorsasággal, mint az internetkorszakban. Az elsődleges hírforrásokat annak idején az újságok, a rádió és a filmszínházak jelentették, ahol rendszeresek voltak a híradások – úgy, ahogy manapság is láthatjuk minden este a tévében.

A műfaj nemzetközileg legismertebb tartalomgyártója a Pathé volt, melynek kiterjedt archívumában találni az 1956-os magyar eseményekről is felvételeket. Budapest utcáin gyakorlatilag mindent rögzítettek: a szétlőtt házaktól a kiégett tankokon, összetört autókon és felborított villamosokon át a menekülő embereket, sőt még a halott besúgókat is: ahogy a filmben is említik, őket sokszor még a megszálló szovjeteknél is jobban utálták, holttestüket pedig temetetlenül a lehulló falevelek és a szemét közt az utcán hagyták heverni.