Az Artcurial aukciósház eredetileg 150-200 ezer euróra (54-72 millió forintra) becsülte a mű értékét, végül 210 ezer eurót (76 millió forintot) fizettek érte.

Bár a másolat készítője ismeretlen, a szakértők szerint a művész a fontainebleau-i iskolához tartozhatott. Az aukciót vezető Matthieu Fournier kiemelte, hogy a festmény annyira hasonlít az eredetihez, hogy a művész szükségszerűen előtte dolgozott, ugyanazokat a színeket használta, amelyeket akkor a képen látott.

