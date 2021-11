A prosztata, más néven dülmirigy a húgyvezetékek és az ondóvezetékek találkozásánál, közvetlenül a húgyhólyag alatt helyezkedik el, körülölelve a húgycső kis szakaszát. Ez a kis szerv a születéskor csupán akkora, mint egy borsó, és a mérete a pubertásig lényegében alig változik. Körülbelül 20 éves korban éri el normál méretét, átmérője ekkor 3-5 centiméter, a súlya pedig 20-25 gramm. A prosztata a fiatal férfikortól kezdve apránként ugyan, de folyamatosan növekszik. Ez a növekedés normális élettani folyamat és az esetek felében nem igényel kezelést. Ezzel együtt a prosztatát 40-50 éves kortól rendszeresen kell ellenőriztetni, mivel csak így lehet időben észlelni az egyébként hosszú ideig teljesen tünetmentes rosszindulatú prosztatamegnagyobbodást.

Ezért fontos

Olykor, például gyulladás esetén kis időre annyira megnagyobbodhat a prosztata, hogy az már tüneteket okoz. De egyébként is érdemes odafigyelnünk erre a kis szervre, hiszen a dülmirigy felelős annak a váladéknak a termeléséért, amely magömléskor az ondóval keveredve mozgékonyabbá és életképesebbé teszi a spermiumokat. A prosztata váladéka többek között nátriumot, káliumot, cinket, kalciumot és magnéziumot, citromsavat, fehérjéket és különböző enzimeket tartalmaz.

Ha a prosztatánk sem vizelési, sem pedig merevedési problémákat nem okoz, akkor minden jel szerint egészséges. Az orvosok szerint ugyanakkor a dülmirigy rendszeres „kiürítése” jó hatással van a szerv egészségére. Ez történhet aktív nemi élettel vagy akár önkielégítés útján is – a végeredmény bizonyos szempontból ugyanaz. Partner híján, illetve komolyabb leterheltség (pl. munka vagy egy nagyobb feladat) miatt, valamint magánéleti krízis esetén hosszabb-rövidebb ideig is előfordulhat, hogy elmaradnak a prosztatára kedvező hatású szexuális együttlétek.

A szexhiány káros

A szexhiány azonban káros hatással van a szervezetre, mégpedig kortól függetlenül. A prosztatában termelődő ondó ugyanis ejakuláció hiányában tulajdonképpen „megromlik”. A váladék kóros pangása a prosztatán belül veszélyes mikroorganizmusok megtelepedését és szaporodását segítheti elő, ami hosszú távon a prosztata krónikus gyulladásához vezethet. Előfordulhat, hogy a szexről tudatosan vagy kényszerűségből lemondunk, ám egy szép meztelen test, vagy erotikus helyzet láttán ilyenkor is beindulhat a fantázia és ezzel együtt az ondótermelés. Hiába élünk tehát önmegtartóztató életmódot, bizonyos helyzetekben ekkor sem tudjuk távol tartani magunktól a vágyat.

Az urológusok éppen ezért általában azt tanácsolják, hogy éljünk napi rendszerességgel nemi életet, mert csak ily módon van lehetőség arra, hogy a prosztata rendszeresen kiürülhessen. Mit is jelent ez pontosan? A prosztata tokja az ondóhólyagéhoz hasonlóan összehúzódásra képes, így tudja kinyomni magából a váladékot. A váladék az ondóval együtt két ejakulációs vezetékben halad tovább, amelyek keresztülmennek a húgycsövön, onnan pedig egyenes út vezet a külvilágba. Így tud kiürülni a dülmirigy és így kerülhető el a sperma „megromlása”.

Beszédes a sperma minősége

Érdekesség, hogy manapság már az ondó minősége is „lebuktathatja” azt, akinek nincs minden rendben a prosztatájával. A sperma minőségét és megtermékenyítő képességét az úgynevezett spermiogram segítségével lehet megvizsgálni a páciens által leadott mintából. Sokat elárul az ondó fruktóz-, illetve hormontartalma, de a mennyiség is számít, mert például 6 milliliternél több sperma esetében már hiperspermiáról, azaz spermatúltermelésről beszélhetünk, amelynél felmerülhet akár prosztatagyulladás gyanúja is. Természetesen az normális, ha 4-5 napnyi önmegtartóztatás után kicsivel több az ondó mennyisége a szokásosnál. Bakteriális eredetű prosztatagyulladás esetén a spermából is ki lehet mutatni a gyulladásért felelős kórokozót.

A prosztata egészségére kiemelt figyelmet kell fordítani, mert a dülmirigy hosszú időn át elhúzódó gyulladása prosztatamegnagyobbodáshoz, húgyúti károsodáshoz és vesemedence-gyulladáshoz is vezethet. Idősebb korban pedig sajnos a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás után gyakran a prosztatarák lehet a következő állomás.

