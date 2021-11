Az átlagember örül, ha csákót, hajót vagy repülőgépet tud hajtogatni papírból. Akik ambiciózusabbak, megpróbálkozhatnak az origamival, de legtöbbünk sosem fog arra a szintre eljutni, mint például Kyla McCallum. A fiatal skót képzőművész másfél évtizede kezdett el behatóan foglalkozni a papírhajtogatás Japánból eredő tradicionális művészetével, és mostanra a műfaj egyik legnagyobb európai szaktekintélyévé nőtte ki magát.

A hölgyet meg is kereste a Lexus, hogy hajtogassa meg nekik első elektromos modelljük, az UX 300e papírváltozatát. “Amikor hozzáláttam a munkához, bevallom, pánikba estem. Ekkor jöttem ugyanis rá, hogy milyen bonyolult ívek, domborulatok rajzolják ki a karosszéria egyes elemeit” – árulta el a művész, hozzátéve, hogy csupán a tervezés egy hónapot vett igénybe, a gyártás pedig egy negyed éven át tartott. A karosszéria összeállítása után vette kezdetét az igazán precíz munka: a fényszórók, az ablakok, a díszítőelemek elhelyezése.

A képre kattintva galéria nyílik

Összesen mintegy száz darabból áll a papír Lexus. Az elemek nagy részét klasszikus origami (hajtogatás) és kirigami (vágás és hajtogatás) technikákkal hozta létre, ugyanakkor szükség volt olyan fogásokra is, amelyeket máskülönben ritkán nyílik lehetősége használni. Különösen nagy élvezettel készítette az üléseket, amelyeknél még a kárpit perforálására is ügyelt.

A belső tér egyébként is speciális kihívást jelentett, hiszen ilyen részletességgel (az indítógombot, sőt, a váltókart díszítő öltéseket is kidolgozta) fizikai képtelenség volt azt elhelyezni a maketten belül. Arról nem is beszélve, hogy a papírautó távirányítható, így önerőből végig tudott gurulni azon a papírvároson, amit szintén McCallum épített.