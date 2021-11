Már nem csak az ételeink, hanem az autónk belseje, sőt a ruházatunk is lehet vegán. Utóbbi területen most az Adidas villantott egyet, akik a francia világbajnok Paul Pogba segítségével mutatták be a Predator Freak cipőt.

A divattervező Stella McCartney-val közösen készített csuka felületén apró kitüremkedések találhatók. Ezeket – melyek a legújabb generációs kapuskesztyűkön is megtalálhatóak – egy számítógépes program tervei alapján tették rá a cipőre. A szoftver számításai szerint ezek segítségével jobban irányíthatják a játékosok a labdát, különös tekintettel a csavart lövésekre.

A Predator Freak ráadásul nemcsak állati eredetű összetevők nélkül, de részben újrahasznosított alapanyagokból készül. A cipő egyébként nem csak a topligák játékosainak elérhető, bárki megveheti 290 dollárért (bő 90 ezer forintért) a márka webshopjából vagy a kiválasztott üzletekből.