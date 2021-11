Nem éppen a világ legegyszerűbb dolga mézhez jutni: akármennyire is ott lehet a tudat, hogy sokkal jobban félnek ők tőlünk, mégis ott vannak azok a fránya méhek a fullánkjaikkal együtt. Azok, akik kicsit jobban rálátnak a folyamatokra, azt is tudják, mennyire időigényes is az, mire a begyűjtött virágporból méz lesz, ám ennek palackozása sem egyszerű.

Ebből lett elege Stuart és Cedar Andersonnak is. Az apa-fia páros amellett, hogy megunta a kaptárak gyakori szétszedését, megbolygatását, illetve a hosszas pörgetést, amikor a méz kicsapódik a lépekből, egy, a méhek számára sokkal kíméletesebb módszert is kitalált, hogyan szerezzék meg a mézet. Tíz évig dolgoztak a Flow Hive névre hallgató kaptárukon, melynek lényege, hogy egy csapot megnyitva rajta rögtön elkezd folyni egy kivezetőnyíláson a méz, akár rögtön az üvegbe.

A rendszer lényege tulajdonképpen annyi, hogy a csap megnyitásakor kettéválnak az addig egyben lévő műméhsejtek, a gravitáció pedig végzi a dolgát és alulra kicsorog a méz. Záráskor visszarendeződnek a méhsejtek, a kis rovarok pedig újra megtölthetik őket. Az alkotó az alábbi angol nyelvű videóban részletesebben is elmagyarázza a kaptár működését.

A szett hatalmas népszerűségnek örvend: az első változatokat már 2015-ben elkezdték árulni, azóta pedig összesen 75 ezer Flow Hive belsejében zümmögnek a méhek világszerte. Egy ilyen kaptár-alapcsomag az összes fontos kiegészítővel együtt 800 dollárba, átszámítva negyedmillió forintba kerül. Mindezért cserébe ideális körülmények között egy évben akár 21 kiló mézet is kaphatunk, nem mellesleg a méhek fennmaradását is segítjük, akik kíméletesebb körülmények között dolgozhatnak.