A dinamizmus, az erő, valamint a Huracán EVO vezetése által kiváltott, legbenső érzelmek ihlették azt az alkotást, amellyel Paolo Troilo képzőművész a Lamborghini különösen sportos típusának egyik példányát dekorálta.

“A munka azt az érzést igyekszik visszaadni, amely a Huracán EVO vezetése során kerített hatalmába. Végül a múzsa egyben a festővásznammá is vált.” – nyilatkozta az alkotó.

A projekt pikantériája, hogy már az alapkoncepció is rendkívül idegen volt Troilo számára. „Elvarázsol a lassúság, mindig is azt vallottam, hogy a sietség hiánya az élvezetek, a kultúra, a szépség és a siker kulcsa. Vannak azonban élmények, amelyek megváltoztatják az embert. A Lamborghini Huracán EVO látványa és főleg vezetése megtanított arra, hogy a sebesség, a gyorsulás, a lendület is ugyanazzal az energiával bír, mint az idő.”

a videó a hirdetés után indul

A Minótaurosz és a Lamborghini persze nem csak metafizikai síkon kapcsolódnak egymáshoz, hiszen a márka maga is a bikától eredezteti magát. A Huracan például egy XIX. század végén élt, legendásan bátor spanyol bikáról kapta a nevét.

Paolo Troilo speciális technikával, ujjaival alkot, 2013 óta független festőként, kizárólag közvetlen felkérésre dolgozik.