Az utóbbi években Magyarországon is elterjedtek azok az éttermek, ahol egy bizonyos időkereten belül bármennyi ételt fogyaszthatnak a vendégek. A legtöbb helyen klasszikus fogásokkal találkozni, ám a franciaországi Narbonne városában található all-you-can-eat vendéglátóegység túltesz mindenen.

A Les Grands Buffet à Narbonne képeit elnézve összefolyik az ember szájában a nyál, még akkor is, ha nem is feltétlenül éhes. Gyakorlatilag itt nem lehet olyat kérni, ami nincs: az előételektől a desszertekig mindenből széles a választék, és kifejezetten erős a tengeri herkentyűs szekció, ahogy az a nyitóképen is látható.

Az éttermet már 1989-ben azzal a szándékkal alapították, hogy ez a hely minőségibb lesz a versenytársaknál, szerepét és helyzetét pedig a mai napig sikerült megőriznie. 2018 decemberében Guinness-rekorder is lett a Les Grands Buffet à Narbonne azzal, hogy 111-féle különböző francia sajtot kínált a vendégeknek. Természetesen ez nem csak egyszeri akció volt, az év minden napján megkóstolhatjuk mindet.

Ehhez ráadásul bankot sem kell robbantani: fejenként 43 euróért (15,5 ezer forintért) ebédelhetünk vagy vacsorázhatunk fejedelmi ételeket fejedelmi körülmények között – a körítés sem utolsó a helyen, leginkább a Loire-völgyi kastélyok berendezését idézi az étterem. Mielőtt azonban odamennénk, érdemes időpontot foglalni: Franciaország legnagyobb, 600 fős éttermébe ugyanis több hét hosszú a várólista.