A november a férfiegészség hónapja. Ha nem is követed az ezzel kapcsolatos kampányokat, az akció arról ismerős lehet, hogy ilyenkor sok férfi bajuszt növeszt, hogy felhívja a figyelmet azokra a kifejezetten férfiakat érintő halálos betegségekre, amelyek szűrővizsgálatokkal megelőzhetőek lennének. Ezen betegségek közé tartozik a prosztata- és a hererák is, ami a „Movember” kampány, illetve mozgalom központi témája.

Hazánkban az európai átlag feletti az olyan prosztatarákos megbetegedések aránya, amelyeket már csak a daganatos áttétek kialakulását követően vesznek észre, amikor már nehezebb megmenteni a páciens életét. Sajnálatos módon Magyarországon az összes felfedezett esetből 30 százalékot tesz ki ez az arány, míg Nyugat-Európában csak feleennyit.

A prosztatarák-megbetegedések statisztikáiban hazánk ugyan az európai középmezőnyben van, ám a halálozási arányszám sokkal magasabb. Lakosságarányosan ugyanis majdnem annyian halnak meg idehaza prosztatarákban, mint azokban a skandináv országokban, ahol két és félszeres a betegség gyakorisága. Magyarországon a daganatos betegségek terén a prosztatarák a negyedik leggyakoribb.

Tévedés lenne azt hinni, hogy nem gondolunk eleget az egészségünkre: a probléma forrása inkább az, hogy sokszor el sem jutnak férfi társainkhoz a megfelelő információk. Akadályt jelent a szemérmesség is, vagyis az, hogy sokan nem mernek ezekről a problémákról beszélni, holott a prosztatagyulladással a férfiak közel fele legalább egyszer találkozik élete során. A legtöbben azonban tudatában sincsenek ilyenkor annak, hogy prosztatagyulladásuk van, mert nem ismerik fel a tüneteket, ezért orvoshoz sem fordulnak.

Ezekre kell odafigyelni

A krónikus prosztatagyulladást azért is nehéz beazonosítani, mert a betegnél ugyan folyamatosan jelen van egyfajta diszkomfortérzés, de ez a tünet jóval enyhébb, mint a heveny prosztatagyulladás esetén. Krónikus prosztatagyulladásra kell gyanakodni például akkor, ha valakinél indokolatlanul gyakori vizelési inger jelentkezik úgy, hogy előtte nem ivott vízhajtó hatású folyadékot, például sok teát, sört vagy kávét. Gyakori panasz még a nehézkes, fájdalmas, adott esetben csípő érzéssel járó vizelés, de szintén beszédes, ha valakinek nincs teljes értékű merevedése, vagy ha bizonyos esetekben egyáltalán nem jön össze az erekció.

A prosztata ugyanis fontos szerepet tölt be a szexuális örömök megélésében, hiszen mind az aktus, mind az önkielégítés során ez az a szerv, amely stimulálásra kerül, még ha nem is közvetlenül. A gyulladt prosztata viszont másképp reagál a szexuális ingerekre, ezért előfordulhat, hogy a magömléssel járó élmény és öröm már nem olyan hatásfokú, mint egy egészséges prosztatánál.

Hosszú távon mindez merevedési zavarokat okozhat, hiszen ha az agy jutalomközpontja már nem olyan élménynek dolgozza fel a szexet vagy az önkielégítést, mint korábban, úgy nehezebb lesz eljutni a csúcsra, sőt adott esetben a magömlés fájdalmassá is válhat, ami egyértelműen rontja a szexuális vágyat.

Hozzá kell tenni, még krónikus prosztatagyulladás esetén is szükség van arra, hogy az ondóváladék termeléséért felelős prosztata, más néven dülmirigy időről időre kiürüljön, mert ebben a kis gesztenye nagyságú szervben pangó váladék kedvező táptalajt jelenthet a baktériumok számára, amelyek szintén előidézhetik a betegséget. A kellemetlen diszkomfortérzéssel járó prosztatagyulladást csak orvos segítségével lehet kezelni, aki valószínűleg nem szteroid alapú gyulladáscsökkentőt, illetve antibiotikumot is fel fog írni a beteg számára a gyógyulás érdekében. A fentiek rémisztően hangozhatnak, lássuk hát, mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük a krónikus prosztatagyulladást.

Először is érdemes átgondolni, hogy rizikócsoportba tartozunk-e vagy sem. Akinek volt már valamilyen urológiai műtétje (például heresérvműtét vagy bármi egyéb), az ugyanis sokkal inkább ki lehet téve a fertőzéseknek, éppen ezért a szexuális életére is jobban oda kell figyelnie. Lehetőleg kerülni kell a gyakori partnerváltást, vagy ha valaki nem bír uralkodni a vágyain, viszont nem él tartós kapcsolatban, akkor érdemes az óvszerhasználatot szigorúan betartania. Aki nem tartozik rizikócsoportba, azzal tudja elkerülni a krónikus prosztatagyulladást, ha mellőzi az erős szeszes italok gyakori fogyasztását, illetve ha megpróbál kevésbé fűszeresen étkezni. Óvni kell magunkat a felfázástól is, kerülendő például a vizes fürdőnadrágban való üldögélés, hiszen akár a hólyaghurut is lehet a krónikus prosztatagyulladás előszobája. Az aktív szexuális életről idősebb korban sem kell lemondani, hiszen a férfiakban genetikailag kódolva van az élethosszig tartó szexuális étvágy. Ezt már csak amiatt sem szabad és nem is érdemes elfojtani, mert akár a prosztatánk egészsége bánhatja.

A legfontosabb azonban, hogy ha valaki úgy érzi, nincs ott lent minden rendben, akkor ne féljen beszélni a problémáról, akár a párjával, akár egy orvossal. Az időben felismert krónikus prosztatagyulladás sokkal gyorsabban és egyszerűbben gyógyítható, mint az, amelyik már hónapok óta megkeseríti az életünket.

