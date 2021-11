Kutatások szerint azok a párok, akik felismerték, mi miatt redukálódhatott a gyerekvállalás után nullára az együttléteik száma, az esetek többségében sikeresen vissza tudták állítani a korábbi állapotokat. A rendszeres nemi élet ráadásul kifejezetten jó hatással van a prosztata működésére, sőt általánosságban jót tesz a szervezetünknek, hiszen a szex felpezsdíti a vérkeringést, javítja az oxigénellátást és eltereli a figyelmet más, kevésbé kellemes gondolatokról.

Még a legjobb házasságban is előfordulhatnak azonban nehezebb periódusok. Ezekért nem feltétlenül a házaspár valamely tagja tehető felelőssé, hiszen adódhatnak olyan élethelyzetek is, amelyekben mindkét fél csupán elszenvedője az eseményeknek. Ilyen lehet a kényszerű munkahelyváltás, egy hozzátartozónk elvesztése, a költözködés, vagy csupán a sok tennivaló, no meg a stressz. A rendszeres nemi élet visszaállításáról azonban nem szabad megfeledkezni, mert ha anya és apa kiegyensúlyozott, akkor azzal mindenki csak nyerhet.

Sajnos senkinek a „szavatossága” nem végtelen, ezért az idő, azaz a kor előrehaladtával mindenkinél előjöhetnek kisebb-nagyobb nyavalyák. Felnőttkorban reggelente már nem mindenki indul úgy pöccre, mint C-3PO a Csillagok háborújából egy-egy sivatagban eltöltött éjszaka után: az esetleges ízületi fájdalmak, a szénanátha, vagy a beállt izmok rossz közérzetet okozhatnak, ráadásul az ezek miatt beszedett gyógyszerek is lehetnek olykor libidócsökkentő hatásúak.

Aludni? Majd a sírban!

A másik, ami bizonyos időre szexmentessé tehet egy házasságot, az a gyerek érkezése a családba. A gyermekvállalás a legnemesebb és legszebb dolog a világon, de talán még az őseink sem mertek arról beszélni, hogy az egész napos jövés-menésben és a gyerekekkel való folyamatos foglalatoskodás miatt a nap végére a szülők akkumulátorai bizony le is merülhetnek. Nem beszélve az alváshiányról, amit mindenképpen meg kell próbálni bepótolni. Elvégre az alvásnak fontos regeneráló hatása van, és ha valaki nem tudja „megaludni” a szükséges napi 7-9 órát, akkor legalább két-három naponta érdemes beiktatnia egy olyan éjszakát, amit rendesen végigalhat – és aminek köszönhetően még a szexre is tettre készebbnek érezheti magát.

Légyottok megszervezése gyerekek mellett…

Gyerekekkel a szomszéd szobában a szex nyilván nem fog olyan spontán menni, mint régen. Ez mégse legyen visszatartó erő, emiatt nem kell lemondani az intimitásról. Mindössze ügyesen meg kell szervezni a légyottot, akár csak egy titkos randit: például találni valakit, aki pár órát vigyáz a gyerkőcökre, míg anya és apa kikapcsolódik és turbékol, mint egy gerlepár. Sőt, ilyenkor félre kell tenni a telefont is, nehogy a főnök is éppen akkor jelentkezzen be egy olyan munkával, aminek tegnapra kellett volna elkészülnie. Ha megtanuljuk pár órára, vagy akár hosszabb-rövidebb időre kizárni a gondokat, kihívásokat az életünkből, azzal nemcsak időt, de energiát is nyerhetünk. Sokkal könnyebben meg tudunk majd oldani problémákat, ha előtte pár óráig teljesen más jellegű dolgokkal foglalkozunk. Ez a természet rendje: elődeink sem egyszerre vadászták le a mamutot és találták fel a tüzet, hanem mindent csak szépen sorban, egymás után.

Szakértők szerint a szerelmes légyottot nem csak a teendőink akadályozhatják. Az anyukák szégyellőssé válhatnak a szülés miatt megváltozott testük, a férjek pedig az évek során kialakuló „aputest” miatt. Pedig nem lenne szabad! Ha korábban is megvolt a kémia, akkor biztosan nem állhat a szerelem útjába néhány vélt vagy valós kiló. Ráadásul a szex az egyik legjobb kalóriaégető aktivitás, tehát úgy is fel lehet fogni, hogy ezzel is csak jót teszünk egymásnak. Nyilván a saját testünkkel kapcsolatos gátlásokat, esetleges negatív érzéseket nem árt, ha ki tudjuk beszélni magunkból, ami segítheti a feloldódást és egymás megértését. Túl sokat viszont nem szabad vele foglalkozni, mert akkor nem marad idő az örömszerző együttlétekre.

Közös elvonulás

Kétség nem fér hozzá, hogy manapság nehéz elegendő énidőt találni, főleg akkor, ha a gyerekek is otthon vannak. De az első, amit meg kell tenned, hogy fel kell ismerned a problémát, ami miatt nem jut elég időtök egymásra. Ha másképpen nem megy, jelöljetek ki a héten egy „elvonulós” napot és egy idősávot, amikor kizárólag egymással foglalkoztok. Ha egy fontos találkozóra, megbeszélésre fenn tudsz tartani időt, akkor mindez menni fog akkor is, ha történetesen a feleségedről, férjedről van szó. Ha tudjátok, hogy tényleg nem fogja semmi megzavarni az együttlétet, jobban el is tudjátok engedni magatokat. Ilyenkor jobban egymásra is tudtok majd hangolódni, tudván, hogy nem kell valamely egyéb teendő miatt félbeszakítanotok a hancúrozást.

