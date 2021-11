Vilmosnak az állandó stressztől fájdalmai lettek

Vilmos elégedett férfinak érezte magát, és évekig biztos volt benne, hogy az élete azon a pályán halad, amit még gyerekkorában megálmodott. A munkahelyén kitartóan dolgozott, és ennek köszönhetően harminc éves korára már középvezető volt egy nagyobb cégnél.

– Egyre magasabb pozíciót töltöttem be a munkahelyemen, ám ezáltal a stressz is folyamatosan nőtt az életemben. Gyakran voltam ideges és feszült, de mindig azzal nyugtattam magam, hogy erős férfi vagyok, bármit kibírok, nekem még a stressz sem árthat meg. Nem gondoltam volna, hogy egy idő után a testemen jön ki a rengeteg feszültség” – mondja a 34 éves Vilmos, akinek az állandó stressz következményeként prosztataproblémái lettek. – Bár kezdetben nem foglalkoztam az alhasamban jelentkező fájdalommal, ám amikor az már a nemi szervembe is kisugárzott, megijedtem és elmentem az urológushoz.

A prosztatagyulladás a fiatalabb férfiak betegsége

Az orvos krónikus, nem bakteriális prosztatagyulladást állapított meg. Azt mondta, hogy az ilyen típusú krónikus prosztatagyulladás általában több különféle tényező hatására alakul ki, és ezek közé tartozik az életmódból adódó tartós stressz is. Utóbbi sajnos fokozza a tüneteket és nehezíti a gyógyulást is, ugyanis nagy mértékben csökkenti az immunrendszer védekezőképességét, ezáltal a szervezetünkben könnyebben alakulhatnak ki gyulladások, illetve egyéb betegségek – osztja meg az orvosától hallottakat Vilmos.

A prosztatagyulladás nagyon meg tudja nehezíteni a mindennapokat, hiszen a dülmirigy a gyulladás következtében megnagyobbodik, ami leszűkíti a húgycső átmérőjét és „nyomja” a hólyagot: emiatt vizelési gondok alakulnak ki, ilyen például az akadozó a vizeletsugár, valamint a vizeletcsepegés vagy a gyakori vizelési inger. A gyulladás állandó diszkomfortérzetet okozhat az alhasban, ami szúró és húzó fájdalommal jár. A magömlés ugyancsak fájdalmassá válhat, ami idővel szexuális problémákhoz és akár merevedési zavarhoz is vezethet. A prosztatagyulladás főleg a fiatalabbakat érinti, leginkább a 30-as, 40-es férfiak betegsége

Sokat segíthet a Proxelan

Ha életmódot váltunk, és megtaláljuk azokat a tevékenységeket, amelyek segítenek a stressz oldásában, azzal sokat tehetünk a prosztata egészségének megóvásáért. Ám ha minden óvintézkedés ellenére mégis tapasztaljuk magunkon a betegség kellemetlen tüneteit, akkor minél hamarabb kérjünk orvosi segítséget. A prosztatagyulladás tüneteinek enyhítésére az orvos általában gyulladáscsökkentő gyógyszert ír fel, amit érdemes helyileg, azaz a gyulladt prosztata közelében ható gyógynövénytartalmú készítménnyel kiegészíteni. A Proxelan kúp közvetlenül a panaszok forrásánál fejti ki a hatását, ezáltal mérsékli a fájdalomérzetet és a vizeléssel kapcsolatos panaszokat. Hatásosságát klinikai vizsgálat is igazolja. A kívánt hatás érdekében hosszabb időn át érdemes használni. A Proxelan kúpot nem kell orvossal felíratni, mivel recept nélkül kapható a patikában, már 30 darabos kiszerelésben is. Ápoló hialuronsavat és gyógynövényeket tartalmaz, a szexuális teljesítményt nem befolyásolja negatívan.