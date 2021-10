Egyes országokban a hazainál komolyabb korlátozások vannak érvényben, így védekeznek a koronavírus-járvány ellen. Igaz ez Kínára is, ahol az épületekben kötelező a maszkviselés. Egy férfi azonban nem tett ennek eleget, amikor belépett egy sanghaji bankba.

Az ott dolgozó biztonsági őr mindezt látta, és megkérte emberünket, hogy vegyen fel egy maszkot. A kínai közösségi médiában Mr. Sunwear néven futó férfi azonban ezen annyira kiborult, hogy elhatározta, távozik a bankból – örökre. Nem sokkal az eset után ugyanis visszatért a pénzintézetbe Louis Vuitton-bőröndökkel felszerelkezve, hogy ő kivenné a pénzét.

Végül 5 millió jüannal, átszámítva 245 millió forinttal távozott a bankfiókból Mr. Sunwear, majd a pénzzel teli bőröndöket egy Rolls Royce-ba pakolva elhajtott. Előtte még adott egy kis pluszfeladatot is a bank alkalmazottainak is bosszúból: bankjegyenként meg kellett számolniuk, tényleg megvan-e az 5 millió jüan. Ezért is kötötték össze a bankókat befőttesgumival a hagyományos papírszalag helyett.

Mr. Sunwear kétes akciójának köszönhetően közel 1,7 millió követőt szerzett a Weibón, ám terve csak félsiker volt: vagyonának nagy része még a bankban maradt, így a napi pénzfelvételi limit miatt mindennap vissza fog járni, amíg magához nem veszi az összes pénzét.