Hihetetlen, de már 31 év eltelt azóta, hogy a chicagói otthonukban maradt Kevin McCallister először megmentette otthonukat a két betörőtől. Azóta ezt évről évre megteszi, és a program, hogy karácsonyozó családok százezrei ülnek le a tévé elé, hogy mindezt megnézzék, nem magyar népszokás: a Reszkessetek, betörők! világszerte sikeres a mai napig.

Nem csoda, hogy a hype-vonatra a LEGO is felült, és megalkotott egy 3955 darabból álló csomagot, melyből kirakható a híres ház, és akár el is lehet játszani benne a komplett történetet. Kevin mellett a két betörő figurája is jár hozzá, kezükben a pajszerral (Marv arcán pedig a forró vasaló nyomával), de a félelmetes külsejű, mégis jóságos hólapátos szomszéd öregúr is benne lesz a szettben, aki a film végén megmenti a gyereket. A családtagok közül Kevin anyukája került még a csomagba, természetesen a repülőtéren megijedős fejével.

A kész állapotában 27,1 cm magas és 34,8 cm széles házat egy ukrán férfinak köszönhetjük, aki már 2019 februárjában felvetette, milyen jó is lenne egy Reszkessetek, betörők LEGO-szett. Ötletét feltöltötte a játékgyártó erre kialakított weboldalára: a LEGO Ideas felületén bárki közzéteheti zseniálisnak vélt játékötletét, ha pedig összejön 10 ezer támogató, valamint ha a dán cég is úgy látja, hogy ez sikeres lehet, némi módosítást követően nem sokkal később már a boltok polcain találkozhatunk a csomaggal.

Az ukrán férfi ötlete tehát valósággá vált, november elsejétől pedig már meg is vásárolható 95 ezer forintért.