Habár közvetlenül sosem feszült egymásnak a Szovjetunió és az Egyesült Államok a hidegháborúban, voltak olyan háborúk, melyekben közvetve részt vett a két fél, és egymás ellen harcoltak. Ez is jól mutatja, mennyire pattanásig feszült volt a helyzet évtizedeken keresztül. Úgy tűnt, a fegyverkezési verseny sosem ér véget: az atombombákkal párhuzamosan bunkerek is épültek, az amerikaiak pedig az űrháború gondolatával is eljátszottak.

A szovjetek 1968-ban új iskolai tantárgyat vezettek be: a katonai alapismeretek-órán minden iskolában kialakítottak egy speciális tantermet, melyek falain témába vágó poszterek lógtak. Itt a tanári kar egyik tagja helyett egy, a hadseregtől érkező instruktor várta a diákokat, akik megtanulták, hogyan kell leszerelni például egy amerikai ellenséget.

A fiatalok – fiúk és lányok egyaránt – megtanulták, hogyan kell szétszedni és összerakni egy gépfegyvert, célozni és lőni vele, mit kell tenni egy gránáttal vagy éppen mikor kell felvenni a gázálarcot.

Oroszországban a mai napig létezik a sorkatonaság intézménye. Kivétel nélkül minden 18 év feletti férfinak be kell egyszer vonulnia, bár a kötelező szolgálat egy részét ki lehet váltani különböző tevékenységekkel, például egyetemre járással. Erről korábban az orosz Forma-1-es pilóta, Nyikita Mazepin is beszélt, aki hamarosan szintén terepszínű ruhát ölt magára.