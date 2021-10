2019 márciusában nyitotta meg kapuit a Wonderland Eurasia, Európa legnagyobb vidámparkja és szórakoztató központja. A projekt rendkívül rövid életű volt, alig bő egy év után, 2020 júliusában be kellett zárni a 129 hektáros létesítményt. Az alábbi képek is akkor készültek.

Rá lehetne mindezt arra fogni, hogy a koronavírus-járvány miatt egy vállalkozásnak sem volt könnyű a helyzete, de a vidámpark már nyitva tartásának második napján váratlan problémával kellett szembenéznie: tönkrement az egyik hullámvasút, a rajta utazókat pedig ki kellett menteni szorult helyzetükből.

A mosdók ramaty állapotban voltak, néhány játék még kész sem volt a megnyitáskor, pedig beleöltek 801 millió dollárt (250 milliárd forintot) a török Disneylandbe, ami manapság inkább az elhagyott Jurassic Parkra emlékeztet.

A park csődbe ment egy év után: a látogatószám elmaradt a várakozásoktól, így nem volt miből kifizetni a dolgozók bérét és a villanyszámlát. Jelenleg azon dolgozik Ankara városvezetése, hogy megszerezzék a terület engedélyeit és hasznosítsák azt. Addig is marad az alábbi látvány, az egyre növő gaz, a 17 rohadó hullámvasút és a fémtolvajok, akik az utóbbi három hónapban 21-szer próbáltak meg kábeleket eltulajdonítani az egykor szebb napokat is megélt Wonderland Eurasiából.

Wonderland Eurasia, once billed as “Europe’s biggest theme park,” opened in Ankara, Turkey, in March 2019. it’s now permanently closed. A picture of our times indeed. pic.twitter.com/ZcNRT8D2RA

— Robin Rimbaud – Scanner (@robinrimbaud) September 21, 2021