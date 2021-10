Hamburgban, az Elba folyó egyik csatornáján nemcsak a sport szeretete miatt érdemes kajakba pattanni. Errefelé akár jól is lakhat az ember úgy, hogy ki sem száll hajójából. Ehhez csak némi pénz és egy okostelefon kell: a McDonald’s egyik étterme ugyanis a hagyományos, illetve az autós bejárata mellett vízkapcsolattal is rendelkezik.

Régebben a drive-in rendszerhez hasonlóan, egy mikrofonba be kellett mondani, mit kérünk enni, de egy ideje a rendelés a manapság itthon is népszerű telefonos módon történik: csak egy applikáció kell hozzá, ahol ki lehet választani a kívánt ételt. Fizetni is lehet így, a kajakban ülve nem kell a pénztárcát keresgélni, miközben az étterem egyik munkatársa meghozza a rendelést.

Adrian Dudziak étteremmenedzser elmondta, hogy a McBoat névre hallgató létesítmény 2015 óta várja a víz felől érkező vendégeket. Télen nincsenek nyitva, de egyébként éjjel-nappal működnek.

Van, illetve volt még a világon ezen kívül is jó néhány fura Meki. Nézd meg őket: