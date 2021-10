Ambiciózus tervei vannak egy szaúd-arábiai befektetési alapnak: céljuk egy új, a világon eddig még sehol nem látott turistalátványosság megalkotása. A The Rig lényege, hogy egy tengeri olajfúrótornyot alakítanának át gyakorlatilag egy vidámparkká.

A komplexum a tervek szerint 150 ezer négyzetméter kiterjedésű lenne, az összekapcsolt platformokon pedig helyet kapna egy 800 szobás hotel is. Az idelátogatók, ha nem helikopterrel jönnének, egy 50 férőhelyes jachtparkolóban köthetnék ki hajóikat, két csúszdázás között világszínvonalú éttermekben ehetnének.

#PIF announces “THE RIG.” Project.

The world’s first tourism destination inspired by offshore oil platforms.

Read more: https://t.co/s3TLJ8mbVh#THERIGsa pic.twitter.com/YlC2kZ2yll

— Public Investment Fund (@PIF_en) October 16, 2021