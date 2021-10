A minap jött velünk szembe az Instagramon egy nagyon furcsa filmjelenet: legnagyobb megrökönyödésünkre egy ismerős arc, Ganxsta Zolee az egyik szereplője, aki láthatóan a budapesti utcákon ül egy autóban, mielőtt fel nem borítja őt egy ázsiai származású férfi bizarr módon átalakuló autójával.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cars | Super Cars | Exotics (@superautogoals) által megosztott bejegyzés

Az alkotás eddig ismeretlen volt számunkra, ezért utánanéztünk, mivel is találtuk szembe magunkat. A népszerű nemzetközi mozis adatbázisban elsőre nem jártunk sikerrel, mivel Ganxsta szerepei között nem szerepelt feltüntetve még csak hasonló jellegű sem, mint amit láttunk. A megoldás azonban így is meglett egy olyan film képében, melyről még csak nem is hallottunk.

Ez a 素人特工 című alkotás, melyet angolra The Rookies, azaz a kezdők néven fordítottak le. A filmet Kína mellett Budapesten forgatták, és a magyar rapperen kívül a legismertebb szereplője a Kaptár-filmek főhősnője, Milla Jovovich. A távol-keleti mozikban 2019. július 12-én debütáló alkotás nem volt nagy siker, a terjedelmes kínai piacról mindössze 3,28 millió dollárt sikerült összehoznia.

A történet szerint az extrém sportokat kedvelő főhős valamilyen piszkos ügyletbe keveredik, és Budapestre jön egy különleges ügynökkel. Ők ketten összeállnak egy béna rendőrrel, egy botcsinálta tudóssal és egy munkanélküli dokival, hogy aztán mindenféle nevetséges módon küzdjenek meg a terroristákkal. Vélhetően Ganxsta is az egyik rosszfiút alakította, mielőtt fel nem borította őt a piros VW Beetle.