Svájcról elsősorban az alpesi csoki és a luxusórák juthatnak az ember eszébe. Utóbbiak megalkotásához nagyfokú precizitás szükséges, az apró alkatrészek pontos összeillesztése kulcsfontosságú. Ebből az iparágból csábítottak el néhány embert, amikor megalkották a világ legkisebb működő revolverét.

A fegyver, mely a vonatkozó kategóriában Guinness-rekordernek mondhatja magát, nem hosszabb 5,5 centiméternél. Magassága 3,5 cm, szélessége pedig csak 1 cm, az egész szerkezet pedig mindössze 19,8 gramm. Ne feledjük, hogy valódi fegyverről van szó, mely méreteinél fogva sokkal gyengébb tűzerőt képvisel, de egy jól célzott lövéssel a szakértők szerint így is halálos sérülést lehet vele okozni más embereknek. E tény miatt, valamint amiatt, mert olyan kicsi, hogy gyakorlatilag bárhova be lehet csempészni észrevétlenül, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság be sem engedi országába a minirevolvert.

A fegyverhez még egy aprócska, bőrből készült tok is jár, valamint 24 éles- és 24 vaktöltény, na meg egy tisztítószett is. Méreténél fogva akár kulcstartóként is funkcionálhat a fegyver, igaz, annak elég drága a maga 6300 frankos (2,12 millió forintos) árával.

Akinek mindez nem lenne elég, akár 18 karátos aranyból is csináltathat magának fegyvert. Ez zöldre festett juharfából készült dobozban érkezik tulajdonosához. A luxuscsomag része a 24 éles- és 24 vaktöltény mellett 36 fénylövedék, melyből 12 piros, 12 zöld és 12 fehér fényben pompázik kilövés után. Ennek ára nem ismert, csak rendelésre készül ez a szett.