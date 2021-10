Úgy tűnik, mindig van extrémebbnél extrémebb megoldás, ha az ún. gender reveal partikról van szó. Ezek azok a bulik, melyeken a szülők leleplezik születendő gyermekük nemét. Azt hittük, hogy ezt már csúcsra járatták Dubajban, amikor a világ legmagasabb épülete borult kékbe egy influencerpár miatt.

Maradunk azonban Dubajban, ugyanis egy másik pár akkorát emelt a lécen, hogy az internet népe ki is borult emiatt. Az olasz származású Carlotta Cavallari párjával együtt egy tigrist is beszerzett a bulira, mellyel úgy játszottak, mintha csak egy házimacska lenne. A vadállat a tengerparton, a Burdzs al-Arab ikonikus szállodájával a háttérben durrantotta ki a színes porral teli gömböt, és lepleződött le a baba neme.

Az állatvédők azonnal ellepték a hölgy Instagram-bejegyzése alatt a kommentszekciót, hiába hűtötte azzal a kedélyeket, hogy az állatnak nem esett bántódása, és még a kidurrant lufidarabokat is eltakarították. Az eredeti bejegyzés végül eltűnt az Instagramról, de az internet nem felejt:

Dubai Couple Uses Tiger In Gender Reveal Party; Gets Criticized#GenderStories #InTheSocial pic.twitter.com/tpAxz02mAi

