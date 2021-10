1990 novemberében érkezett meg a United Airlines flottájába az N178UA kódjelű Boeing 747-es. 24 évig szállította az utasokat, összesen 100 ezer órát repült és majdnem 130 ezerszer landolt valamelyik reptéren, mielőtt nyugdíjazták.

Ezzel azonban nem ért véget a gép élete, mely egykor 374 utast szállíthatott, ebből 12-t első osztályon. A szürke fémig levakarták külsejéről a festéket, kidobták a komplett belső berendezést és a szárnyakat, hogy új otthonra leljen Seattle belvárosában.

1200 Stewart, a mixed-use development project in Seattle, involves rehabilitating and installing a Boeing 747, which will be part of a floating office, bar, and music venue. #avgeek pic.twitter.com/DodpSloIyO

