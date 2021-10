Az elmúlt években őrületes összegeket fizettek Michael Jordan azon cipőiért, melyet NBA-meccseken viselt. A masszív áremelkedéshez jelentősen hozzájárult maga a legenda, aki sportágának megkerülhetetlen személyisége, valamint az, hogy a Netflix dokumentumfilm-sorozatot készített róla.

Az őrület most a csúcsra érhet: a pályafutása ötödik NBA-meccsén viselt Air Jordan 1-ért most a Sotheby’s aukciósház október 24-ei árverésén akár 1-1,5 millió dollárt is fizethetnek Las Vegasban.

A cipőt Jordan alá is írta. Emellett különlegessége az is, hogy ekkor még csak formálódott az Air Jordan brand, így a Nike az 1984-1985-ös újoncszezonjára még többféle felirattal ellátott lábbelit küldött a játékosnak. A legtöbb cipőn a “Nike Air” vagy az “Air Jordan” szerepelt, viszont az aukción gazdára találó darabon szimplán annyi áll, hogy “Air”.