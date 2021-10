A repülésirányítás légi folyosóihoz hasonlóan központi irányítással működő, drónközlekedést szolgáló rendszer tesztelésének harmadik fázisa zajlik a tervbe vett nyolcból, melyben Tel-Avivban és környékén telefonos alkalmazásokkal megrendelt termékek célba juttatását vizsgálják.

A tesztek egyik célja az országos drónhálózat megteremtése. A tesztelés alatt a cégek drónjai naponta mintegy 300 repülést hajtanak végre a tengerparti szusi- és fagylaltrendeléstől a kórházi vérkészítmények szállításáig a közös irányítási rendszer által kijelölt repülési útvonalakon.

Israel putting its security expertise behind new fleet of delivery drones https://t.co/VUMIynYWNl