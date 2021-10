A Facebook nem először, és nem is utoljára térdelt le globálisan. Igaz, eddig ez az október eleji leállás volt a leghosszabb, de 2015-ben már volt egy hasonlóan sokakat megihlető eset. Ekkor készült ez a videó is, amiben a gazdagréti lakótelepek lakói is elmondják, mit szólnak mindehhez.

Bár ezen is lehet mosolyogni, a Szomszédok feldolgozások között még mindig az indokolatlan cenzúra a csúcs, avagy rossz, aki rosszra gondol.