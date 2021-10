1570-ben, amikor a török seregek megszállták a szlovéniai Maribor városát, már ott volt a városfalon az a szőlő, mely mind a mai napig terem. A növény kibírta az oszmán megszállást, különféle tűzvészeket, melyek gyakran pusztítottak a náddal fedett faházak között, a filoxérát, mely a 19. században Európa szőlőinek 2/3-át elpusztította, de még a második világháború bombázásait is.

Nem csoda hát, hogy napjainkban nagy becsben tartják a növényt még országos szinten is. Mariborban külön múzeuma is van, ahol a történetét feldolgozó kiállítást meg lehet tekinteni egyéb borászattal kapcsolatos érdekességek mellett is.

A hivatalos vizsgálatok szerint is legalább 450 éves tőkén, melyről Guinness Rekordok Könyve is megemlékezik, a mai napig érik szőlő. Mivel kiterjedt növényrendszerről van szó, szüretkor komolyabbnak mondható mennyiség is összejön: általában 35-55 kiló gyümölcsöt szednek le a városfalról, melyből 15-35 liter bort készítenek. Az italt egyedi 2,5 dl-es palackokba töltik, melyeket különleges személyeknek ajándékoznak.

Legtöbbször a testvértelepüléseknek jut a kis palackokból, de a kiemelt állami eseményeken sem ritka ajándék a maribori ősszőlő bora: kapott már belőle a dalai láma, Bill Clinton egykori amerikai elnök, II. János Pál pápa, de Brad Pitt is.