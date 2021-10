A 90 éves férfi lesz a legidősebb ember, aki űrutazást tesz. A korábbi korrekordert is Jeff Bezos cége adta az űrutazás történetének, az előző repülésen ugyanis ott volt a 82 éves pilótanő Wally Funk, aki részt vett a Mercury 13 programban. Tehát már a hatvanas években az űrbe készült, de a NASA leállította a programot, és nem kaptak rendes képzést, és értelemszerűen űrutazási lehetőséget sem.

William Shatner a Blue Origin űrhajóját három másik utassal osztja meg, közülük ketten fizető vendégek. Ez lesz a második alkalom, hogy a cég turistákat utaztat az űrbe.

Shatner utazásáról már korábban is volt szó, most viszont már biztos a kilövés időpontja: október 12-én, azaz jövő héten kedden indul a New Shepard NS-18 fedélzetén a világűr határát jelentő Kármán-vonal magasságáig.

„Nagyon régóta szerepel az életemben az űr. Most megragadom az alkalmat, hogy magam is megnézzem. Micsoda varázslat!” – olvasható Shatner közleményében.

Az űrutazás tíz percig fog tartani, és mindössze 105 kilométeres magasságot ér el.

A kapszulában Chris Boshuizen, az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) korábbi mérnöke és Glen de Vries vállalkozó is helyet kapott. A negyedik utas nevét később teszik közzé.

A New Shepard, amely mintegy háromszor magasabb, mint egy Boeing-747-es repülőgép, hat embert képes szállítani, az űrkapszula a legnagyobb, amelyet valaha a világűrben használtak.