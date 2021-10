Tom BetGeorge trükkös LED-fényekkel, dekorációval foglalkozik, így nem csoda, hogy az őszi szezonban mindig készül valamilyen egyedi megoldással a Halloweenre. Idén a Mátrix adta a fő motivációt, az első rész utolsó mondataira, valamint a Rage Against The Machine – Wake up című nótájára táncolnak a fények.

A fényshow egyben pénzgyűjtés is, helyi hajléktalan családokhoz megy majd a fények által megbabonázott adakozók támogatása.

Tavaly Metallicával ünnepelt, az sem sikerült rosszul: