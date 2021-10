Szeptember 14-én lehullt a lepel az Apple új csúcsmobiljáról, az iPhone 13-ról. A készülék első ránézésre nem sokban különbözik elődjétől, de technikailag fejlettebb a 12-esnél.

Az újítások közé tartozik a makró fényképezési mód is, azaz extrém közelről lehet éles képeket alkotni kisebb célpontokról is. Ennek valaki már meg is látta a hasznát: egy San Diegó-i szemészorvos iPhone-nal készített képeket osztott meg egy oldalon, hozzátéve, hogy lenyűgözte a technológia.

A készülék egyébként úgy tud makróban fotózni, hogy ahhoz nincs szüksége speciális lencsére. Jelenlegi tudásával az iPhone két centiméteres közelségből is képes éles fotókat készíteni.