Eminem a világ egyik legismertebb rappere, aligha kell bemutatni a műfaj egyik leghíresebb előadóját. A több évtizedes karrier csúcsa, amellett, hogy napjainkban is alkot, zeneileg mindenféleképpen a 2000-es évek elejére tehető. Ekkor született meg a Lose Yourself is, melyet gyakorlatilag mindenki ismer.

A dal egyik ikonikus szóösszetétele, a mom’s spaghetti (anya spagettije, 0:58-nál) már rengeteg mémet ihletett, sőt, a 8 mérföld című film betétdalából elkészült a jelenleg 32 millió megtekintésnél járó tésztás változat, melynek gyakorlatilag minden ríme az olasz fogás.

Ezt a gaget ki is használta Eminem, aki Detroitban belevágott a vendéglátóiparba, és nyitott egy éttermet Mom’s Spaghetti néven. Nyitóreklámja alapján gyakorlatilag minden fogásra lehet kérni tésztát, akár még két szelet kenyér közé is.

Moms spaghetti it’s alllllll ready Detroit! Come thru Wednesday 🍝 info on the site – https://t.co/b49UQxAhnx pic.twitter.com/PsXgPqNXY2 — Marshall Mathers (@Eminem) September 28, 2021

A szeptember 29-ei nyitást már jó előre meghirdették, mint ahogy azt is, hogy a sztár személyesen szolgálja ki az első tíz vendéget. A legnagyobb rajongóknak több sem kellett, és már jó előre odamentek, hogy biztosan találkozzanak kedvencükkel a délután 5 órai nyitáskor.

Mindenki persze nem kerülhetett sorra, Eminem pedig nem szegte meg ígéretét: amint megvolt a tíz vendég, szállt is be autójába és elhajtott a helyszínről csapatával. A legelvetemültebb, vélhetően kicsit csalódott rajongók állítólag még üldözték őt egy pár sarkon keresztül, de atrocitás nem történt.