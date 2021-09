A 216 cm magas játékos, akit egyszer a történelem 50 legjobb kosarasa közé is beválogattak, 2011 óta nem sportol aktívan. Pénze és ideje van arra, hogy azt csináljon, amit akar, és mostanában úgy tűnik, hogy zenélni akar.

DJ Diesel néven próbál betörni az elektronikus zenei piacra, és ahogy a felvételen látszik, már igen komoly közönség kíváncsi előadására. Shaq pedig nem akar lemaradni a legnagyobbak mögött, és a felfokozott hangulatot egy “stage diving” ugrással is meg akarta fűszerezni.

A berepülő 147 kilogrammra viszont nem voltak felkészülve a csápolók, a videón látszik, mennyire tudták megtartani (semennyire):

I did something I’ve never done before haha @lost_lands pic.twitter.com/2IVHDszU8e