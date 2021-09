Az ENSZ fenntartható fejlődéssel foglalkozó szakemberei szerint évente 15 milliárd fát vág ki az emberiség. Bődületes szám ez, mely ráadásul nemigen csökken, így az előzetes számítások, becslések alapján 2090-re lakhatatlan lesz a Föld.

Ezek a tények sokakat megállítanak és gondolkodóba ejtenek. Köztük volt egy izraeli diák, Segev Kaspi is, aki tervezőmérnökként tanulmányai befejezéséhez egy olyan robotsereg koncepcióját mutatta be, mely akár meg is oldhatná az erdőproblémát a bolygón.

Tervei között három különböző robot szerepel, más és más feladatokkal. Nevet is adott nekik, hogy könnyebben be lehessen azonosítani őket. Rikko, a narancssárga dudorokkal borított drón (jobbra) feladata a feltérképezés, Chunk (középen), a láncfűrészkarú robot feladata a tereprendezés, Dixon (balra) feladata pedig a facsemeték elültetése lenne.

A trióból egyfajta robotrendőrséget hozna létre Kaspi, aki le is bontotta, hogy a Föld összefüggő, fákkal borított felületeinek felügyeletét és karbantartását hány robottal lehetne megoldani. Különválasztotta az Eurázsia északi részén elnyúló tajgát, a délkelet-ázsiai és afrikai őserdőket, valamint az Amazonas-medencét. Számításai szerint a három robottípusból összesen nagyjából 12 800 darabra lenne szükség – szép tervek ezek, de aligha valósulnak meg.