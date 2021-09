Úgy tűnt, hogy filmtörténelmet írhat azzal Tom Cruise, hogy ő lehet az első űrben forgatott film főszereplője. Annak idején, amikor az amerikai színész kitalálta a projektet, úgy tűnt, hogy minden sínen van: a NASA és a SpaceX, így közvetve Elon Musk is benne volt a nagyszabású projektben.

A színész azonban most egy orosz rendező-színésznő páros ellen vesztheti el a maga űrversenyét: Klim Shipenko, oldalán Julia Peresilddel már október 5-én a levegőbe emelkedhetnek egy Szojuzzal, hogy a Nemzetközi Űrállomáson felvegyék a magyarul Kihívás címet viselő alkotást.

A szűk stáb a Jurij Gagarin Központban készült a földön kívüli forgatás nehézségeire, a repülésre pedig engedélyt is kaptak a szakemberektől. A felvételek 12 napig tartanak majd.

Cruise tehát vakarhatja a fejét. Ha ez nem lenne neki elég, már kész projektjei is éppen stagnálnak: még mindig nem mutatták be, sőt, 2022-re tolták az új Top Gun és a Mission: Impossible 7 premierjét is.