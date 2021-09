A filmet már szeptember elején láthatta a Velencei Filmfesztivál közönsége, a kritikusok pedig pozitívan nyilatkoztak mind a főszereplő alakításáról, mind a történetvezetésről. Pablo Larraín, a Jackie rendezőjének filmjében a színésznő a hírek szerint tökéletesen alakítja a hercegnőt.

Az 1991 karácsonyán játszódó filmhez most futott be a teljes, három perces előzetes, ami tele van eddig nem látott jelenetekkel. Drámai, feszült pillanatokkal teletömött mozira ülhet majd be az, aki jegyet vesz a Spencer néven futó alkotásra. Nálunk ha nincs őszi felfordulás koronavírus ügyben, akkor november 11-én érkezik a mozikba.