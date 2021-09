Az alvás a világ legegyszerűbb dolga kéne hogy legyen. Hiszen csak be kell hunyjuk a szemünket, majd pedig a végén kipihenten felébrednünk. Csakhogy az alvás minőségét számtalan tényező befolyásolhatja, amelyek miatt ébredéskor akár még fáradtabbnak is érezhetjük magunkat, mint elalvás előtt.

Káros szokások

Ha egész nap megállás nélkül öntöd magadba a kávét, az energiaitalokat és a kólát, akkor valószínűleg estére sem fogsz megnyugodni. Ezek az italok ugyanis serkentő hatásúak a szimpatikus idegrendszerre, ráadásul hosszú időbe telik, míg kiürülnek a szervezetből. Vagyis biztosan nem fogsz jól aludni, ha lefekvés előtt pár órával még ilyesmiket iszol. Sőt, szakemberek szerint a munkából hazaérve, illetve késő délután már nem is lenne szabad kávét inni, mert élénkítő hatása miatt rövidebb ideig tudunk csak aludni.

Szerencsés az, akinek olyan munkája van, ami egy kicsit a testét is átmozgatja. A sport és szabad levegőn való tartózkodás ugyanis hozzájárul a stressz csökkentéséhez, így elősegíti a pihentető alvást is. A lefekvés előtt végzett megerőltető edzés azonban felélénkíti a testet, ezért azt tanácsoljuk, hogy a késő esti órákban már ne sportolj!

Nemcsak a megerőltető testedzésről, hanem az esti nasiról is tanácsos lemondanod. A cukros ételek, így például a csokoládé vagy a sütemények megemelik az inzulinszintet, ezért reggel hamarabb leszel éhes, holott senki sem szeret korgó gyomorra ébredni. Ha netán éhesen fekszel le, amiatt ne aggódj, alvás közben ugyanis több olyan hormon termelődik, amelyek korlátozzák az étvágyat. Emellett megnő az úgynevezett antidiuretikus hormon szintje is, amitől a vese kevesebb vizet választ ki, így a vizelet mennyisége is lecsökken, ennek köszönhetően nem kell egy éjszaka során többször is a mosdóba menned.

Ha dohányzol, akkor érdemes megfontolnod a cigaretta lerakását, mert egy 2014-ben végzett kutatás szerint a nikotin összezavarja a szervezet belső óráját és negatív hatással van az idegrendszer működésére, ezáltal rontja az alvás minőségét. Felmérések szerint a dohányosok csaknem fele szenved alvászavarban, mert a cigizés nemcsak az elalvásra, de az átalvásra is káros hatással van. Az átalvási zavarok egyik fő oka, hogy a nikotinelvonási tünetek éjszaka is jelentkezhetnek, nyugtalanságot, felületes alvást vagy akár teljes ébredést okozva. Ráadásul egy rendszeres dohányos több időt tölt el a felületes alvás fázisában, tehát esetében kevesebb az igazán regeneráló, pihentető mélyalvási fázis.

Megfelelő környezet

Igazán jól aludni csak bizonyos hőmérséklet alatt, zajoktól és zavaró tevékenységektől mentes helyiségben lehet. Az ideális hálószoba hőmérséklete 16 és 20 °C között van. Ha forgalmas út mellett laksz, de szeretnél csendesebb környezetben aludni, esetleg tegyél nehéz függönyöket az ablakra, illetve díszítsd a lakást minél több vastag szőnyeggel. Ezek együttesen sokat javítanak a lakás hangszigetelésén, valamint és csökkentik a rezgéseket is.

Meditáció, mint eszköz

Ha ki tudod zárni a fent említett negatív tényezőket, akkor máris kellemesebb alvásban lehet részed. De van még egy módszer, ami sokat segíthet, ez pedig nem más, mint a meditáció, amely évszázados kollektív tudásra és tapasztalatra épül. Célja napjainkban is ugyanaz: lecsendesíteni az elmét és megtalálni a belső békét. Az elalvás előtti meditáció csökkenti a stresszt és nyugalommal tölt el. Szorongáscsökkentő hatása mellett serkentheti a melatonin és a szerotonin termelődését is. Mindemellett erősítheti az autonóm idegrendszert, amely többek között azt is befolyásolja, hogy mennyire könnyen ébredsz fel az alvásból.

Elalvás előtt ülj le egy csendes, zavaró körülményektől mentes helyre. Hunyd be a szemed és fókuszálj a lélegzetvételedre. A gondolataid valószínűleg el fognak kalandozni, de végig próbáld meg összpontosítani a figyelmedet a légzésedre. Ezt a gyakorlatot végezd legalább öt percig és észre fogod venni, hogy a tested is megnyugszik.

A rendszeres meditációval jelentősen javítható az alvás minősége, a jobb alvás pedig az élet minden területén előnyödre válik, legyen szó párkapcsolatról, munkáról vagy tanulásról.

HIRDETÉS Feszültség? Alvászavar? – Sedacur forte A Sedacur forte a valeriána, komló és citromfű kivonatát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer, amely napközben oldja a feszültséget, éjjel pedig altat. Klinikailag igazolt hatású. Nappal nem álmosít, nincs negatív hatással az autóvezetésre és nem befolyásolja a koncentrációt sem. Már nagyobb, 60 szemes kiszerelésben is elérhető. Vény nélkül kapható gyógyszer