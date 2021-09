Thomas Pesquet igazi űrinfluenszer: a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetéről rendszeresen fotózza a bolygónkat a francia férfi. Tevékenységét 1,2 millióan követik a Twitteren, illetve 2,3 millióan az Instagramon, ahová nemrég egy különösen érdekes fényképet töltött fel.

Pesquet éppen a Föld déli féltekéje felett repült el augusztus végén, amikor sikerült megörökítenie a déli fényt – igen, nem csak északi, hanem déli fény is létezik. Kialakulása pontosan úgy működik, mint ahogy az északi fény születik: akkor fordul elő, amikor egy napkitörés áthatol a Föld mágneses mezején, és töltött részecskéket juttat a bolygó légkörét alkotó atomokba és molekulákba. A töltött részecskék nagyjából 100 km-es magasságban oxigén- és a nitrogénatomokkal kerülnek kölcsönhatásba. A színes fények, amelyeket megfigyelhetünk, a részecskék és atomok ütközése révén jönnek létre, ahol a különböző színek azt mutatják, hogy milyen típusú atomok és molekulák lépnek kölcsönhatásba.

Már ez a jelenség is önmagában mesés, az pedig csak extra, hogy fentről élhette ezt át az asztronauta, de a természetnek még ezt is sikerült megfejelnie: Pesquet fotóján megjelenik a légköri fény is, mely a légkör önálló fénye, azaz teljes sötétség esetén (Nap és csillagok nélkül) is látható lenne. Utóbbi jelenség annak köszönhető, hogy a nappali sugárzási energia a felső légkörben a gerjesztett atomokban és molekulákban eltárolódik, majd az éjszaka során azok kisugározzák.

Az együttes jelenségről timelapse-videót is készítettek: