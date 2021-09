A karakter örök, a megszemélyesítő színészek viszont változtak az elmúlt húsz évben. Tom Holland már a harmadik pókember a kétezres évek eleje óta, és népszerűségéhez nem férhet kétség. Ezért is készült róla a képeken látható, megdöbbentően élethű mellkasszobor, 71 centiméteres méretben. Ha lenne rajta maszk, akkor nem lenne ekkora durranás, így viszont tényleg nyomasztóan emberi az alkotás.

Még a bőr kisebb hibáit is lemásolták a Queen Studios művészei, aki a bejárat mellé állítja, az garantáltan a szívbajt hozza a betérő vendégekre. Ennek a minőségnek viszont komoly ára van, 3680 dollár, vagyis 1,1 millió forint, a széria pedig limitált, csak 888 darab készül, és aki most leadja a rendelését, annak is 2022-ig kell várnia a szállításra.

Hiába, a jó munkához idő kell.