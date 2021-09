Kis túlzással azt lehet mondani, hogy napról napra tanul valami újat a Boston Dynamics által fejlesztett, már a Hyundai tulajdonában lévő Spot. A robotkutya még közel sem érte el mindazt, amire potenciálisan képes lehet, de már most olyan tudása van, mely előtt mindannyian leborulunk, akiket kicsit is érdekel a technológia.

A fejlesztők kiadták a négylábú robothoz az új 3.0-s szoftvercsomagot, melynek köszönhetően Spot aktuális teendőit akár már emberi beavatkozás nélkül is el tudja végezni. Az egyik legfontosabb fejlesztés ezen belül az, hogy dinamikusan újra tudja tervezni útvonalát. Míg korábban egy szorult helyzetből csak emberi segítséggel lehetett kimenteni, most folyamatosan felméri maga körül a környezetet, és elkerüli a kritikus helyeket.

Az előre eltervezett programokra is automatikusan elindul a robotkutya, egy-egy feladatot nem kell mindig manuálisan elindítani. Képes arra is, hogy pontosan ugyanarról a helyről, ugyanabból a szögből készítsen fotót, mint korábban, így változások folyamatos megfigyelésére is alkalmas lett.

A frissítési probléma igen szűk réteget érint, az utcákon még nem szaladgál túl sok 74 500 dolláros (22,2 millió forintos) fém-négylábú.