Egy 2020-as, Magyarországon készült felmérés szerint a megkérdezettek 11 százaléka elégségesre, 9 százaléka elégtelenre értékelte alvásminőségét, azaz a felnőtt magyar lakosságnak mintegy 20 százaléka vélhetően rosszul alszik. Az alvásproblémákat tekinthetjük a modern kori ember egyik betegségének is, melyet okozhat akár a felgyorsult életvitelünk is.

Stressz: ok és következmény egyben

A stressz, mint kifejezés eredetileg a szervezetnek az ingerekre adott nem specifikus válaszát jelölő orvosi szakkifejezés. Mai értelmében azonban a jelentése nagyjából „folyamatos feszültség” vagy „tartós idegesség”, mely rendszerint egy vagy több állandó negatív ingerre adott tartós válaszreakció a szervezet részéről.

A tartósan fennálló stressz akár komoly egészségkárosodást is eredményezhet, többek között az alvásunkat, valamint annak minőségét is ronthatja. Mindez azért történik, mert a stressz megakadályozza az elalvást azzal, hogy a testünkben bekapcsol egy teljesen természetes mechanizmust, amely arra figyelmeztet bennünket, hogy „veszélyben” vagyunk. A szervezet ugyanis úgy értelmezi a stresszreakciókat, mint komoly fenyegetésre adott választ. Épp emiatt nehéz megnyugodni és nyugodtnak maradni, legyünk bármennyire is fáradtak.

Könnyen ördögi körbe lehet így kerülni, hiszen a kialvatlanság miatt még nagyobb nyomást érez magán az egyén, és emiatt még kevésbé lesz képes elaludni. Görcsöl azon, hogy nem sikerül elaludnia, vagy hogy az éjszaka közepén úgyis felébred, és a rossz este után a napi kihívásokat sem veszi majd könnyedén. Fáradtan nehezebben is fog menni a munka és az egész napos teendők ellátása, ami további stresszforrást jelenthet.

A stressz és az alvászavar szoros kapcsolata az agy működésével magyarázható. Ha mentális nyomás alatt vagyunk, olyankor éjjel is aktívabb az agyunk, így pedig sokkal nehezebb nyugodtan pihennünk.

Mit lehet tenni?

Természetesen nem arról van szó, hogy akik stresszesebb időszakon vagy életszakaszon mennek keresztül, már nem is alhatnának jól, viszont tény, hogy nagyobb eséllyel küzdhetnek alvászavarral. A helyzetre léteznek jól és kevésbé jól működő megoldások. Nem vagyunk egyformák, így mindenkinek más módszer jelenthet gyógyírt.

Kényelmes, rendezett hálószoba: akár a helyiség átrendezése is segíthet már, mert így nem jutnak azonnal eszünkbe a helyről az álmatlan éjszakák. Ha nem megy az elalvás, egy séta jót tehet a szobán kívül, így az agy nem kapcsolja össze a szobát negatív érzésekkel. Egy illat is sokat segíthet, a levendula például kifejezetten nyugtatóan hat. Érdemes kiszellőztetni elalvás előtt és a téli időszakban a nappalinál kissé hűvösebbre állítani a fűtést is.

Étkezés: könnyebb vacsora és több testmozgás – akár ennyi is hozzásegíthet a nyugodtabb éjszakához. Ettől az általános egészségi állapotunk is javul, és az elalvás is könnyebbé válik. Arra azonban érdemes figyelni, hogy edzést ne időzítsünk közvetlen elalvás előttre, hiszen ha felpörgetjük magunkat, akkor nehezebb lesz elaludnunk is.

Légzőgyakorlatok, jóga és meditáció: enyhítik a stresszt és a szorongást, segítenek ellazulni. A mélylégzés ismert módszer a stressz csökkentésére.

A gondok kibeszélése: már az is megkönnyebbülés lehet, ha megosztjuk a stressz okait másokkal. Nem kell feltétlenül pszichológushoz menni, olykor egy sörözés a haverokkal vagy akárcsak egy telefonhívás is megoldást jelenthet.

A stressz és a rossz alvás hamar ördögi kört hozhat létre, ezért fontos, hogy cselekedjünk, mielőtt még a probléma túl komolyra fordulna!

