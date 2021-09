Milyen jelek mutatják, hogy kialvatlan vagy?

Hajnali kelés, túlhajszoltság, kevés alvás: ezek közül bármelyik vezethet ahhoz, hogy elbóbiskolj a volánnál, ami beláthatatlan következményekkel járhat. Amerikai kutatók szerint a közúti balesetek ötöde megelőzhető lett volna, ha a sofőr nem kialvatlanul ül a volán mögé. Ugyanis a kevés alvás fáradtabbá és ingerlékenyebbé tesz, amely hozzájárul a rosszabb koncentrációhoz és a lassúbb reakcióhoz. Ha azt érzed, hogy vezetés közben fáradt vagy, inkább állj meg egy kicsit pihenni, vagy utazz tömegközlekedéssel: mindegyik jobb, mintha balesetet szenvednél. Ha a volán mögött gyakran ásítozol, a szemhéjad elnehezedik és a látótered is beszűkül, akkor nagy valószínűséggel kialvatlan vagy. Szintén a fáradtság jele lehet, ha nehezen tartod a sávodat, vagy ha a szokásosnál gyorsabban száguldozol, esetleg lassan reagálsz bizonyos közlekedési helyzetekre, például többször is hirtelen, az utolsó pillanatban fékezel, vagy tolatás közben csak későn veszel észre egy közeledő autót.

Néhány tipp, amit a jobb alvásért tehetsz

Ha keveset alszol, és hiába szeretnéd, mégsem jön álom a szemedre, akkor változtass néhány egyszerű dolgon. Tanítsd meg az agyadnak, hogy a hálószoba alvásra való! Muszáj tudatosítanod magadban, hogy van egy hely, ahova csak aludni jársz. Éppen ezért ne játssz, eddz vagy dolgozz ott, ahol aludni szoktál. Sokat segíthet, ha előre ki tudsz tűzni egy időpontot, amikor le fogsz feküdni aludni. Ha teheted, akkor előtte két órával már ne egyél zsíros ételeket és ne igyál koffeintartalmú italokat. Bár nehéz a telefontól megválni, mégis akkor cselekszel helyesen, ha a hálószobádból száműzöd az okoseszközöket és a tévét, mert kékes fényük gátolja az alvást segítő hormon, a melatonin termelődését.

Gyógynövényes altató mellett vezetni is lehet

Ha minden óvintézkedés ellenére sem tudsz elaludni, segíthetnek neked a gyógynövények is. A szintetikus altatók hátránya, hogy napközben koncentrációs nehézséget és kábaságot okozhatnak, illetve hosszú távon akár függőség is kialakulhat miattuk. Ezzel ellentétben a három gyógynövény, a valeriána, a komló és a citromfű kivonatát tartalmazó Sedacur forte nem okoz függőséget és hozzászokni sem lehet. Segíti az el- és az átalvást, napközben csökkenti a feszültséget. Nincs negatív hatással a napközbeni koncentrációra és az autóvezetéshez szükséges képességeket sem befolyásolja. Nem kell orvossal felíratni, recept nélkül is kapható a patikában.