Nincs év új Apple telefon nélkül, idén szeptemberben rántották le a leplet az aktuális újdonságról, az iPhone 13-ról. Nagy meglepetést nem látni a mobil külsején: formáját tekintve az elődöt, a 12-est idézi a friss telefon, és méretben is ugyanakkora.

A mini és az alapverzió fekete, fehér, piros, kék és arany színekben elérhető. A készülék fényesebb kijelzővel, kicsit átpozicionált kamerával, nagyobb tárhellyel kapható: míg korábban 64 GB volt a legkisebb választható opció, addig most 128 GB a minimum. A “fapados” iPhone-ok amerikai ára 699, illetve 799 dollár, épp annyi, mint tavaly a 12-esé volt. Itthon ez 295, illetve 335 ezer forintot jelent.

A csúcs-iPhone-ok, azaz a 13 Pro és a 13 Pro Max már többet kóstál: ezek indulóára 128 GB memóriával 425/465 ezer forint, de az 1 TB tárhelyű darabokért 641, illetve 681 ezer forintot is elkérnek. Ezek a készülékek grafit, arany, ezüst és kék színekben kaphatóak, éppúgy, mint azt az iPhone 12-nél láthattuk, bár a kék kicsit világosabb lett.

Itt is a kijelző mögött volt nagy megújulás: újratervezték a belsőt a jobb hőelvezetés miatt. A kamerákat is fejlesztették, melyekkel már makrófelvételeket is lehet készíteni. Az egyik legfontosabb fejlesztés azonban, hogy a Pro másfél, a Pro Max két és fél órával tovább bírja egy töltéssel, mint az elődmodellek.